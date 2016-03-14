مجلس عمداء "كفر الشيخ" يؤكد زيادة الاهتمام بالنشر الدولى للأبحاث

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، جلسته الشهرية، وبحضور الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد حجازى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبد الله جاد أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وشدد رئيس الجامعة على مراعاة حل المشكلات، التى تطرأ بأى كلية إن وجدت والتى تخص أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين، مؤكدًا مراعاة تعزيز المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وإحباط الشائعات والتواصل المستمر مع الطلاب .

وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات، بتشجيع وتحفيز الباحثين بالجامعة على النشر الدولى لأنها تساهم فى تقدم الجامعة فى التصنيف المحلى والدولى، والعمل على تدويل الدوريات العلمية المصرية وإدراجها ضمن قواعد البيانات العالمية، وضم علماء من الخارج ضمن هيئات تحرير تلك الدوريات ونشرها خلال قواعد البيانات العالمية، وتقديم الدعم اللازم لفريق الجودة والاعتماد.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ على ضرورة الانتهاء من التشطيبات النهائية وسرعة إنجاز الأعمال بالمستشفى الجامعى الجديد، الذى سيتم افتتاحه فى مايو المقبل لخدمة القطاع الصحى وأبناء محافظة كفر الشيخ، والذى سيمثل طفرة طبية وعلمية غير مسبوقة على أرض المحافظة لتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، وانتقاء أفضل الكوادر البشرية من الأطباء وهيئات التمريض والموظفين للعمل به.

وأشار القمرى إلى ضرورة الالتزام بأسعار الكتب الجامعية ومتابعتها من قبل عمداء الكليات، والتجهيز لأسماء الكتب المرجعية للاعتماد عليها للتحول إليها تدريجيًا مع تهيئة أعضاء هيئة التدريس للبدء فى ذلك.

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