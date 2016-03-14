رئيس الهيئة العامة للكتاب يفتتح معرض القاهرة للكتاب بالشرقية.. غدا

يقوم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، غد الثلاثاء، بافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بقاعة المعارض بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة هذه المعارض بمختلف محافظات مصر لتوعية المواطنين، ونشر الثقافة والمعرفة بما يعود بالفائدة على الجميع.

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