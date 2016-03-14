بالصور .. إعلام زفتى يناقش "التعديات على المجارى المائية من التلوث "

نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة إعلامية بعنوان "التعديات على المجارى المائية من التلوث" بمقر قاعة المجمع الإعلامى بزفتى .

استهدفت الندوة توعية الأفراد بخطورة التعديات على المجارى المائية بالتلوث وضرورة المحافظة على كل قطرة مياه، وحاضر فيها المهندس محمد عبد الوهاب أبو السعود مدير عام إدارة الرى بزفتى.

وأكد عبد الوهاب أهمية المياه فهى الحياة قال تعالى "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ"، مشيرا أن مصر تحظى بنعمة مائية كبيرة بوجود نهر النيل، ونصيب مصر من مياه النيل حوالى 55.50 مليار متر مكعب، وللأسف لا يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى، ونهدر ونلوث منها الكثير، فبدل من أن تكون مصدرا للحياة وللنماء أصبحت مصدرا للموت والأمراض والهلاك بسبب التعدى على المجارى المائية وتلويثها.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية من شبكات الترع والمصارف ومن المجارى المائية تقدر بآلاف الكيلو مترات، ففى زفتى فقط ترع تقدر بحوالى 600 كيلو متر وشبكات مصارف بحوالى 357 كم تصل المياه خلالها لحوالى 164 ألف فدان، وتخدم 164ألف أسرة ويستفيد منها آلاف بل ملايين البشر من هذه الأفدنة المنزرعة .

وأشار إلى أن المجارى المائية تتعرض لكل أنواع وأشكال التلوث من إلقاء للقمامة والصرف الصحى بها بل والمبيدات والمواد الكيماوية والأدوية والعديد من الملوثات الأخرى مما يتسبب فى كثير من الأمراض الخطيرة مثل "الدوسنتاريا والكوليرا والبلهارسيا"، وأصبحنا نسمع عن أمراض الكبد الوبائى والفيروسات الفتاكة وأمراض السرطان كل هذا من جراء التلوث، حيث بات التلوث يحيط بنا من كل جانب فى الهواء والمياه والزرع وفى الطعام .

وأوصت الندوة بضرورة تكاتف أجهزة الدولة من وسائل الإعلام ووزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم مع وزارة الرى والزراعة والصحة لتوضيح خطورة التعدى على المياه والأضرار التى تلحق بالإنسان من جراء التلوث الناجم عنها.

شارك فى الندوة موظفو الإدارة "الزراعية - الرى – الإرشاد الزراعى – التربية والتعليم الصحة – الأوقاف – الشباب والرياضة"، وأدارها حازم محمد عبد الصمد، أخصائى أول إعلام بإشراف محمد صلاح رضوان مدير مجمع الإعلام.

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