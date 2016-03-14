محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية بمناسبة العيد القومى للمحافظة غدا

يفتتح المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف غدا الثلاثاء، بعض المشروعات الخدمية بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وتشمل افتتاح مدرستي (ناصر الاعدادية بنين بحي المرماح، موسى بن نصير) التابعتين لإدارة بني سويف التعليمية، فضلا عن افتتاح طريق دموشيا/ النويرة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ سيضع أكاليل الزهورعلى النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء بمدينة بني سويف، بحضور العديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية.

ويحضرالمحافظ مساء الثلاثاء حفل ختام مهرجان مسابقة الفنون الشعبية في دورته الـ 15 بقصر ثقافة بني سويف، والذي يتضمن افتتاح معرض الفنون التراثية بقاعة القصر، وحضور الحفل الفني للمهرجان على خشبة مسرح قصر الثقافة.