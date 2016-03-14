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تقرير في الجول – هل يتأثر وسط الزمالك بعد إصابة معروف يوسف؟

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تقرير في الجول – هل يتأثر وسط الزمالك بعد إصابة معروف يوسف؟ تقرير في الجول – هل يتأثر وسط الزمالك بعد إصابة معروف يوسف؟

وضع الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي تصوره للطريقة التي يجب أن يلعب بها فريقه أمام ريكرياتيفو ليبولو في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وتعادل الأهلي مع مضيفه ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي سلبيا في مباراة الذهاب.

وقال يول للموقع الرسمي للنادي الأحمر: "الأهلي قادر على الفوز على ريكرياتيفو في مباراة الإياب، ولكن اللقاء لن يكون سهلا".

وأوضح "نتيجة التعادل السلبي مقلقة ولكنني أثق في قدرة اللاعبين على تجاوز دور الـ32 وتقديم أداء جيد والفوز في الإياب".

يول أكمل "يجب علينا أن نكون حذرين في مباراة الإياب، فيجب ألا نندفع في الهجوم من أجل التسجيل على حساب التركيز الدفاعي حتى لا نستقبل هدفا يصعب علينا الأمور".

وأضاف "في نفس الوقت علينا أن نسجل مبكرا حتى نربك حسابات ريكرياتيفو ويمنحنا السيطرة على المباراة".

وكان يول قد عبر عن عدم رضاه عن إهدار هجومه للعديد من الفرص للتسجيل في مباراة الذهاب.

وأتم المدرب الهولندي "يجب ألا نكرر إهدار الفرص السهلة في مباراة الإياب".

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