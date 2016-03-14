فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبى بعقوبات ضد "مفسدى" ليبيا

حثت فرنسا الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات ضد مسؤولين فى ليبيا متهمين بعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية هناك.

ودعا وزير الخارجية الفرنسية جان مارك أيرولت اليوم الاثنين إلى "عقوبات ضد هؤلاء الذين يضعون العقبات فى الطريق، وأولئك الذين يوقفون فى نهاية المطاف السلطات الليبية عن بدء عملها".

الاتحاد الأوروبى بصدد وضع قائمة صغيرة بأسماء "المفسدين" الذين سوف تستهدفهم العقوبات.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن نورى أبو سهمين، رئيس برلمان طبرق، وخليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ فى طرابلس، أمام أعين الاتحاد الأوروبي.

وانقسمت ليبيا إلى حكومتين متنافستين منذ عام 2014، نتيجة للفوضى التى اجتاحت البلاد بعد انتفاضة عام 2011 التى أطاحت بالدكتاتور معمر القذافى من السلطة وأسفرت عن مقتله.

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