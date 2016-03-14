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القوات الصومالية تعتقل 30 من المرتبطين بحركة الشباب فى جنوب البلاد

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القوات الصومالية تعتقل 30 من المرتبطين بحركة الشباب فى جنوب البلاد القوات الصومالية تعتقل 30 من المرتبطين بحركة الشباب فى جنوب البلاد

> اعتقلت القوات الصومالية 30 شخصا مرتبطين بحركة الشباب المسلحة المتشددة، فى عمليات أمنية بإقليم شبيلى السفلى جنوبى البلاد، فى أعقاب هجمات بقنابل يدوية، وقعت أمس /الأحد/.

وذكر "راديو شابيلي" الصومالى أن الجيش نفذ تلك العمليات فى بلدة ماركو الساحلية، ومدينة باراوى الساحلية، ومدينة أفجوى اليوم /الاثنين/ بعد أن تعرضت القوات الحكومية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم) هناك للاستهداف على مدار اليومين الماضيين، بواسطة قنابل يدوية، من مهاجمين يشتبه فى انتمائهم للشباب.

ووفقا لما أدلى به على نور نائب حاكم إقليم شبيلى السفلي، فإن الشرطة والجيش نفذا عملية المطاردة بشكل مشترك، مشيرا إلى أن القوات ستستأنف عملياتها الروتينية لإحباط أى هجمات وشيكة للشباب، وأى أعمال ينتج عنها زعزعة للأمن.
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