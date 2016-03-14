سفير مصر بفلسطين:تطلعات لمساهمة أبو الغيط فى تحقيق التوافق العربى

أكد وائل نصر الدين عطية سفير مصر فى فلسطين أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس رحبت ودعمت بقوة منذ بداية ترشح أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر الأسبق فى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للدكتور لنبيل العربى، الذى تنتهى ولايته فى يونيو القادم، منوها بأن اختيار أبو الغيط لمنصب الأمين العام للجامعة أعطى شعورا بالارتياح للجانب الفلسطينى.

وقال السفير عطية- فى تصريح الاثنين،"إن هناك آمالا فلسطينية عريضة لأن تعود القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الإقليمى باعتبارها قضية العرب المركزية، مشيرا إلى أن هناك تطلعات لأن يساهم أبو الغيط بحركته ونشاطه الدبلوماسى المعهود فى تحقيق التوافق العربى إزاء سبل مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تقدر جيدا الدور المصرى فى المنطقة، وخاصة فى القضية الفلسطينية، وأنها تعتز وتقف بقوة مع سياسات الدولة المصرية الحريصة على دعم السلطة الفلسطينية ومساندتها فى قضيتها العادلة واستعادة الحقوق.

وحول إدانة وزراء الخارجية العرب للسياسة الاستيطانية ومطالبة المجتمع الدولى التدخل لإنقاذ الشعب الفلسطينى، أكد السفير عطية أن الاستيطان أشبه ببرميل بارود جاهز للانفجار فى أية لحظة، مؤكدا أن استمراره ليس عملا يجرمه القانون الدولى فحسب بل أنه يقوض مبدأ الأرض مقابل السلام ويقضى على فرص حل الدولتين.

وأوضح أن الموقف العربى ثابت فى هذا الشأن، وأن المبادرة العربية للسلام تعكس ذلك بكل وضوح، مشددا على أنه بدون التخلى عن أطماع السيطرة من قبل الجانب الإسرائيلى لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار الإقليمى.

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