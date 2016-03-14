«أوغلو» يلغي زيارته للأردن بعد تفجير أنقرة

علق رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، زيارة رسمية كانت مقررة إلى الأردن اليوم، جراء الاعتداء الذي وقع بسيارة مفخخة الليلة الماضة في أنقرة، ما تسبب في مقتل 37 شخصاً وإصابة أكبر من 120 آخرين.

وذكر أوغلو في بيان صدر اليوم أنه قرر تعليق الزيارة، مشيراً إلى أن “الهجوم البغيض وقع ضد كل تركيا وسلامها ووحدتها وديمقراطيتها”.

وتابع “على أساس المعلومات الأولية التي لدينا والآثار الموجودة في مكان الهجوم وتحليلات الاستخبارات، توفرت معلومات محددة حول المنظمة الإرهابية التي ارتكبت الاعتداء البغيض”.

وأعلن وزير الصحة التركي محمد مؤذن أوغلو أن حصيلة الضحايا ارتفعت من 34 إلى 37 قتيلاً صباح اليوم، بينهم على الأقل ارهابي انتحاري.

ولا يزال مكان الواقعة مغلقاً أمام حركة المرور من أجل تسهيل التحقيقات.

ووفقاً للمحققين فإن الهجوم وقع بواسطة سيارة مسروقة ماركة “بي إم دبليو” وانفجرت لدى مرورها بمحطة حافلات في أنقرة.

ويعد هذا الهجوم ثالث أكبر اعتداء في العاصمة التركية منذ أكتوبر الماضي.

إفي (وكالة الأنباء الأسبانية)