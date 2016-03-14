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بلاغ عاجل للنائب العام يُطالب بضبط «الزند» ومنعه من السفر

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وزير العدل المقال، المستشار أحمد الزند

وزير العدل المقال، المستشار أحمد الزند

تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغٍ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، طالب فيه باستصدار قرار بضبط وإحضار وزير العدل المُقال أحمد الزند، ومنعه من السفر، حسبما أفاد مراسل أونا.

وحمل البلاغ رقم 3742 لسنة 2016 عرائض النائب العام.

وذكر البلاغ أن هذا الطلب يأتي على خلفية الاتهامات الموجهة للمستشار أحمد الزند، والتي تتهمه بـ”تحقير الشعب المصري، ازدراء الأديان، وتكدير الأمن والسلم العام”

كما ذكر أن تلك الاتهامات السالفة الذكر، كانت سببًا في إقالته من منصبه، ومن ثم وجب اتخاذ إجراءات فورية بمنعه من السفر، وضبطه وإحضاره للتحقيق معه.

 

البلاغ المقدم للنائب العام

البلاغ المقدم للنائب العام

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