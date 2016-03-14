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الأهلي: نسافر إلى الإسكندرية قبل مواجهة ريكرياتيفو بـ24 ساعة تجنبا للإرهاق

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الأهلي: نسافر إلى الإسكندرية قبل مواجهة ريكرياتيفو بـ24 ساعة تجنبا للإرهاق الأهلي: نسافر إلى الإسكندرية قبل مواجهة ريكرياتيفو بـ24 ساعة تجنبا للإرهاق

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الفريق لن يدخل معسكرا مغلقا قبل مواجهة ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب.

ويستضيف الأهلي منافسه الأنجولي يوم السبت على ملعب برج العرب، بعد التعادل في الذهاب سلبيا.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "لن ندخل معسكرا مغلقا قبل مواجهة ريكرياتيفو، وسنعود للتدريبات غدا الثلاثاء في ملعب التتش".

وتابع "سنستمر في تدريباتنا في القاهرة بشكل عادي حتى يوم الجمعة، وسنسافر إلى الإسكندرية قبل المباراة بـ24 ساعة للمبيت".

وأتم "رحلة أنجولا تسببت في إرهاق اللاعبين، وبالتالي لا توجد نية للسفر ميكرا إلى الإسكندرية تجنبا لإرهاق جديد للاعبين".

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