مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لمحاكمة زعيم كوريا الشمالية

دعا مرزوقي داروسمان، مقرر الأمم المتحدة، الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، لمحاكمة الزعيم كيم جونج أون وكبار المسؤولين في البلاد، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في الدولة السلطوية المعزولة عن العالم.

وقال لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جلسة قاطعتها كوريا الشمالية، إن الدولة توجه موارد ضخمة لتطوير أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل، في حين لا يحصل العديد من سكانها على كفايته من الغذاء، وفقًا لـ”رويترز”.

وقال داروسمان مشيرًا إلى تقريره الصادر الشهر الماضي للمجلس الذي يضم 47 عضوا في جنيف “أريد أن أؤكد مجددا مناشدتي للمجتمع الدولي للمضي قدما لضمان محاسبة القيادة العليا في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بمن فيهم السيد كيم جونج أون”.