يول: ريكرياتيفو سيكون أفضل في الإياب.. ولكن الأهلي يريد دوري الأبطال

أشاد الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي بقدرات لاعبي ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي، قبل مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الأنجولي يوم السبت على ملعب برج العرب، بعد التعادل في الذهاب سلبيا.

وقال يول للموقع الرسمي للأهلي: "ريكرياتيفو يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وأتوقع أن يؤدوا بشكل أفضل في مباراة الإياب".

واستدرك "هم يطمعون في التأهل لدور الـ16 ولكنني واثق في قدرات لاعبي الأهلي ورغبتهم في التتويج بدوري الأبطال مرة أخرى، ولذلك لن نفرط في الفوز يوم السبت فلا يوجد مجال للتعويض".

وأتم يول "كنا قادرين على حسم التأهل من الذهاب، ولكن علينا الآن أن نعمل لتجنب إهدار الفرص في لقاء العودة، وعلينا حسم النتيجة مبكرا قبل الدخول في حسابات معقدة".