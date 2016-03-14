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«الصحة» تنفي ردها 3.5 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية الخاصة بها

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«الصحة» تنفي ردها 3.5 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية الخاصة بها «الصحة» تنفي ردها 3.5 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية الخاصة بها

وزارة الصحة – أرشيفية

 

نفت وزارة الصحة والسكان، أن ما تم تداوله بوسائل الإعلام بقيام الوزارة برد مبلغ 3.5 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية الخاصة بالوزارة عن العام المالي 2015/2016 ،وأنه ليس له أساس من الصحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه لم يتم إلغاء تخصيص أي مبالغ من وزارة التخطيط أو سحب مبالغ عن طريق وزارة المالية.

وذلك نظرًا لأن إجمالي الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها للعام المالي 2015/2016 مبلغ 4.4 مليار جنيه منها 3.7 مليار جنيه خزانة عامة و0.7 مليار جنيه تمويل ذاتي.

وأضاف أن إجمالي موازنة الجهاز الإداري “ديوان عام – محليات” تمويل خزانة عامة 3.1 مليار جنيه، وإجمالي موازنة الهيئات الخدمات التابعة للوزارة “تمويل خزانة عامة” مبلغ 0.6 مليار جنيه.

في حين أن إجمالي المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى 10 مارس 2016 بالإضافة إلى المنتظر صرفه حتى 31 مارس 2016 يبلغ 2 مليار جنيه، منها 1.55 مليار جنيه للديوان العام والمديريات، و250 مليون جنيه لهيئة الإسعاف المصرية، 205 مليون جنيه للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. بالإضافة إلى 20 مليون جنيه للهيئة القومية للرقابة والبحوث، و5 ملايين للهيئة القومية للرقابة على اللقاحات والأمصال.

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