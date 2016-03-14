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ماكليش يتسلم تقرير الغائبين عن رحلة الزمالك للكاميرون

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ماكليش يتسلم تقرير الغائبين عن رحلة الزمالك للكاميرون ماكليش يتسلم تقرير الغائبين عن رحلة الزمالك للكاميرون

أبدى محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أسفه الشديد لخسارة فريقه لقب بطولة الدوري الموسم الماضي مشيرا إلى ثقته في التتويج بها 10 سنوات قادمة.

وقال عبد الوهاب بلهجة واثقة:"الأهلي سيفوز بالدرع لمدة 10 سنوات"، وأضاف ضاحكًا: "بدون زعل لأصدقائي من جماهير الزمالك".

وصرح خلال استضافته بقناة النهار اليوم "بصراحة .. أشعر باكتئاب شديد، عندما أدخل مكتب مدير النادي ولا أجد درع الدوري".

وأشار إلى أن المجلس الحالي فاز بالدوري عام 2014، واصفًا إياها بأنه أسوأ بطولة، لإقامتها بنظام المجموعتين.

وواصل "كما فاز الفريق بلقب كأس الكونفدرالية والسوبر المصري مرتين، أي أنه لم يمر موسم لهذا المجلس دون الفوز بلقب".

واختتم "ويجب ألا ينسى الجميع أننا نبنى فريقًا جديدًا بعدما اعتزل العتاولة مثل محمد بركات ومحمد أبوتريكة ووائل جمعة وسيد معوض".

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