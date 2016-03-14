الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء جنوبا نهارا ، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك .

والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط شمالا حتى شمال الصعيد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

>وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلي ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

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>الصغري العظمي

القاهرة 14 21

>الإسكندرية 13 20

>مطروح 12 18

>بورسعيد 15 20

>دمياط 14 20

>بلطيم 15 19

>الإسماعيلية 13 22

>السويس 13 22

>العريش 11 21

>نخل 10 20

>طابا 12 21

>الطور 16 22

>مرسى علم 16 30

>الغردقة 17 28

>شرم الشيخ 18 25

>رفح 10 20

>كاترين 8 16

>سيوة 12 21

>المنيا 13 23

>الفيوم 13 22

>رأس سدر 16 21

>أبوسمبل 17 27

>وسط الدلتا 14 22

>أسيوط 13 23

>سوهاج 13 24

>الأقصر 15 26

>أسوان 17 27

>شلاتين 17 25

>حلايب 18 24

>الوادى الجديد 14 26

>قنا 15 25

>نويبع 18 25

>السلوم 11 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

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>الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 37

>المدينة 24 31

>الرياض 21 31

>المنامة 21 26

>أبوظبى 20 31

>الدوحة 21 28

>الكويت 19 28

>دمشق 8 17

>بيروت 14 20

>عمان 10 15

>القدس 11 27

>غزة 12 28

>بغداد 15 24

>مسقط 23 29

>صنعاء 14 29

>الخرطوم 29 38

>طرابلس 7 22

>تونس 8 17

>الجزائر 6 17

>الرباط 8 17

>نواكشوط 16 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

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>الصغرى العظمى

أنقرة 2- 8

>اسطنبول 4 9

>اسلام اباد 10 22

>نيودلهى 14 28

>جاكرتا 25 33

>بكين 5 14

>كوالامبور 25 34

>طوكيو 5 13

>أثينا 9 14

>روما 7 14

>باريس 1- 12

>مدريد 1 16

>برلين 3 8

>لندن 3 10

>مونتريال 2 5

>موسكو 8- 1-

>نيويورك 7 12

>واشنطن 10 17

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