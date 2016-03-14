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الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا

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الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء جنوبا نهارا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء جنوبا نهارا ، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك .

والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط شمالا حتى شمال الصعيد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.
>وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلي ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.
>

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
>


>الصغري العظمي

القاهرة 14 21
>الإسكندرية 13 20
>مطروح 12 18
>بورسعيد 15 20
>دمياط 14 20
>بلطيم 15 19
>الإسماعيلية 13 22
>السويس 13 22
>العريش 11 21
>نخل 10 20
>طابا 12 21
>الطور 16 22
>مرسى علم 16 30
>الغردقة 17 28
>شرم الشيخ 18 25
>رفح 10 20
>كاترين 8 16
>سيوة 12 21
>المنيا 13 23
>الفيوم 13 22
>رأس سدر 16 21
>أبوسمبل 17 27
>وسط الدلتا 14 22
>أسيوط 13 23
>سوهاج 13 24
>الأقصر 15 26
>أسوان 17 27
>شلاتين 17 25
>حلايب 18 24
>الوادى الجديد 14 26
>قنا 15 25
>نويبع 18 25
>السلوم 11 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
>


>الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 37
>المدينة 24 31
>الرياض 21 31
>المنامة 21 26
>أبوظبى 20 31
>الدوحة 21 28
>الكويت 19 28
>دمشق 8 17
>بيروت 14 20
>عمان 10 15
>القدس 11 27
>غزة 12 28
>بغداد 15 24
>مسقط 23 29
>صنعاء 14 29
>الخرطوم 29 38
>طرابلس 7 22
>تونس 8 17
>الجزائر 6 17
>الرباط 8 17
>نواكشوط 16 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
>


>الصغرى العظمى

أنقرة 2- 8
>اسطنبول 4 9
>اسلام اباد 10 22
>نيودلهى 14 28
>جاكرتا 25 33
>بكين 5 14
>كوالامبور 25 34
>طوكيو 5 13
>أثينا 9 14
>روما 7 14
>باريس 1- 12
>مدريد 1 16
>برلين 3 8
>لندن 3 10
>مونتريال 2 5
>موسكو 8- 1-
>نيويورك 7 12
>واشنطن 10 17

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