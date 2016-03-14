نقيب الصحفيين يطالب رئيس البرلمان بإقرار قانون الصحافة والإعلام الموحد

قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال ينحاز إلى حرية الصحافة، متوجها له بالشكر على تدخلاته لحل الأزمات التى تواجه الصحفيين داخل البرلمان، لافتا إلى أن النقابة لديها مشروعات قوانين يجب أن تتحرك وهى قانون الصحافة والإعلام الموحد والذى تم تقديمه منذ شهر أغسطس الماضى، وقانون تداول المعلومات.

وأضاف قلاش خلال كلمته باجتماع رؤساء تحرير الصحف برئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، المنعقد الآن بمقر البرلمان، أن النقابة تقدمت أيضا بمشروع قانون نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن القانون الحالى صدر منذ 46 سنة عام 1970، وأنه يجب تعديله، قائلا: "وقد كنا نخشى تقديم هذا القانون فى البرلمانات السابقة نتيجة مواقف سابقة من حرية الصحافة، والآن هذا هو التوقيت المناسب".

وأوضح يحيى قلاش نقيب الصحفيين، بلهجة حاسمة خلال لقاء رؤساء التحرير برئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أى كيان يمثل الصحفيين إلا النقابة فقط، قائلا: "وهى الممثل الوحيد للصحافة المصرية ولا يمكن لأى جهة أخرى أن تتحدث باسم النقابة سواء كانت حصلت هى تصريح من وزارة الشئون أو التضامن أو من أى جهة أخرى، لا جمعيات ولا روابط ولا أى جهة تنازع النقابة فى تمثيل الصحفيين ويجب على البرلمان أن ينتبه لذلك".

وفى السياق ذاته، طالب رؤساء تحرير الصحف رئيس البرلمان بتسهيل مهمة عمل الصحفيين والمصورين على وجه الخصوص وإعادة بث الجلسات وتنظيم سفر الصحفيين مع الوفود بعدالة.

وقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار: "المصورون مش داخلين فرح ينتهكوا فيه خصوصية العائلات، هذا برلمان يهم كل المصريين ولا يمكن الحديث عن انتهاك خصوصية هنا فى التصوير".

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