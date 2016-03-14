الأمم المتحدة: سنطالب بتدخل القوى الكبرى إذا تعثرت المحادثات

قال مبعوث الأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، اليوم الاثنين، إن سوريا تواجه لحظة الحقيقة وذلك خلال افتتاحه لأولى ثلاث جولات من المحادثات التي تهدف إلى التفاوض على الانتقال السياسي والتوصل إلى “خارطة طريق واضحة” لمستقبل سوريا.

وأضاف أنه لا توجد “خطة بديلة” سوى العودة إلى الحرب وطلب الاستماع إلى جميع الأطراف لكنه قال إنه لن يتردد في طلب تدخل القوى الكبرى بقيادة الولايات المتحدة وروسيا إذا تعثرت المحادثات، وفقًا لـ”رويترز”.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي “إذا لم نر في هذه المحادثات أو في الجولات القادمة أي بادرة على الاستعداد للتفاوض، فإننا سنحيل الأمر مرة أخرى إلى من لهم تأثير أي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي”.