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رئيس مدينة الزقازيق يلتقى بالغرفة التجارية لحل مشاكل التجار

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رئيس مدينة الزقازيق يلتقى بالغرفة التجارية لحل مشاكل التجار رئيس مدينة الزقازيق يلتقى بالغرفة التجارية لحل مشاكل التجار
عقد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، برئاسة أسامة سلطان رئيس الغرفة، لمناقشة مشاكل التجار.

وقال رئيس مدينة الزقازيق، فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول مشاكل التجار والمعوقات التى تواجههم خلال التعامل مع الجهات الرقابية المختلفة، كما تم مناقشة المشروعات لجذب الاستثمار الأجنبى بالمناطق الصناعية المختلفة بدائرة المحافظة، وتطرق الحديث إلى الخدمات التى تقدمها الغرفة للتجار والمواطنين، وعن مشروع المنافذ التجارية وما له من أثر كبير على الحياة اليومية للمواطن الشرقاوى.

ومن جانبه، أكد أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية، أنها مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجارى والاستثمارى، تم إنشاؤها لإيجاد جهة منظمة وموحدة لتمثيل منشآت القطاع الخاص لذا فهى تمثل همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجارى والاقتصادى فى سبيل حل مشاكل التجارة، كما تتابع أحوال السلع المعروضة بالأسواق وتساهم فى حل المشاكل التى تعوق توافر أى سلعة وغير ذلك .


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