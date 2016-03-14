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زوجات أمناء الشرطة المحبوسين بالشرقية يطالبون بالإفراج عن أزواجهن

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زوجات أمناء الشرطة المحبوسين بالشرقية يطالبون بالإفراج عن أزواجهن زوجات أمناء الشرطة المحبوسين بالشرقية يطالبون بالإفراج عن أزواجهن
جدد أسر وزوجات أمناء الشرطة الستة المحبوسين، منذ شهر، وقفتهم الاحتجاجية، أمام ديوان عام مديرية أمن الشرقية، منذ قليل، اعتراضا على القبض على أزواجهن وحبسهم، وإيداعهم سجن مزرعة طرة، وقامت زواجات الأفراد بالصراخ الشديد، لإجبار قيادات المديرية على النزول من مكاتبهم، للتحدث معهم.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 6 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة.

يذكر أن مصدرا أمنيا ذكر أنه من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء، مؤكدا أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة.

ومن المقبوض عليهم أيضا الأمناء شريف رضا وإسماعيل مختار من قوة مرور الشرقية، وتم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة تحرض ضد الدولة وحيازة مواد مخدرة .


>بالصور.. وقفة لأفراد الشرطة بالشرقية بسبب القبض على 7 من زملائهم

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