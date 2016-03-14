"الآثار الإسلامية" بالإسكندرية تنظم محاضرات لرفع الوعى الأثرى لطلاب الجامعات

واصلت إدارة الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، محاضرات رفع الوعى الأثرى لطلاب المدارس والجامعات اليوم، وذلك بناء على تكليف محمد متولى مدير عام آثار إسكندرية والساحل الشمالى لتنشيط الوعى الأثرى لدى طلبة المدارس والجامعات.

وقامت أمل محمود مدير عام إدارة التنمية الثقافية والوعى الأثرى اليوم، باستكمال الأعمال بإعداد برنامج التوعية الأثرية وبنشر الوعى الأثرى لدى طلبة الجامعات المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان المواقع الأثرية بالإسكندرية وكيفية الحفاظ على الأثر.

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