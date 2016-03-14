عاملو الشركة المالية بكفر الزيات يحتفلون بإنهاء اعتصامهم وتحقيق مطالبهم

نظم العاملون بالشركة المالية بمدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، احتفالية عمالية احتفالا بإنهاء اعتصامهم، الذى استمر 31 يوما، وتحقيق مطالبهم، وعودة العمال المفصولين .

شارك فى الاحتفال أحمد فاروق رئيس اتحاد عمال الشركة، وصلاح الحصاوى عضو مجلس النواب، وأمين البهى رئيس قطاع المصانع، وإمام إدريس مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد شفيق رئيس مركز الدلتا لحقوق الإنسان وحشد من العمال وأسرهم.

كان عمال الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات قد أنهوا اعتصامهم يوم الخميس الماضى، بعد موافقة مجلس الإدارة على عودة المفصولين وتحقيق مطالب العمال .

وأكد العمال أن مجلس الإدارة وافق على عودة المفصولين جميعا، وإلغاء قرار الفصل وعودة موظف كفر الزيات المنقول إلى فرع الشركة بأسيوط، وتعيين أبناء العاملين المتوفيين أثناء الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف العلاوة الـ10% وزيادة بدل الوجبة وعدم المساس بأى عامل شارك فى الاعتصام وعودة الأمور إلى طبيعتها.

عمال مالية كفر الزيات بالغربية ينهون اعتصامهم بعد قرار عودة المفصولين