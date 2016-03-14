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نيرمين الفقي : «امرأة جميلة» أعادتني للدراما بعد غياب 3 سنوات

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نيرمين الفقي : «امرأة جميلة» أعادتني للدراما بعد غياب 3 سنوات نيرمين الفقي : «امرأة جميلة» أعادتني للدراما بعد غياب 3 سنوات

نيرمين الفقي (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

أعربت الفنانة نرمين الفقى عن سعادتها بالعودة للوقوف أمام كاميرات الدراما من جديد عبر مسلسل “امرأة جميلة”، والذى تستعد لتصويره خلال المرحلة المقبلة مع المنتج ممدوح شاهين.

وأضافت الفقى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “راديو سكوب” المذاع عبر الراديو 9090، أن المسلسل لن يعرض فى الموسم الدرامى الرمضانى لأنه 60 حلقة.

وتابعت: “كنت مختفية عن الأنظار فى السنوات القليلة الماضية بسبب وجودى بجانب والدتى قبل وفاتها”.

يذكر أن برنامج “راديو سكوب” يذاع عبر موجات “الراديو 9090″ يوميا من الأحد إلى الأربعاء، هو من تقديم الإذاعية غدير حسان.

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