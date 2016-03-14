«الاتحادية العليا» تصدر أحكاما بالسجن والغرامة في قضايا أمنية

حكمت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم مع مصادرة الأجهزة الالكترونية وإغلاق الموقع الاكتروني إغلاقا كليا للمتهم الإماراتي (عبدالله نواب البلوشي).

وأصدرت المحكمة حكماً ببراءة كل من المتهمين معاوية (معاوية سالم الرواحي) عماني الجنسية عن التهمة المسندة إليه بالإساءة لأحد رموز الدولة، وبراءة المتهم (معاذ محمد الحبيب) ليبي الجنسية عن دعم تنظيمات إرهابية، وببراءة المتهم (عادل رجب بالعيد) ليبي الجنسية عن تهمة دعم المنظمات الإرهابية في ليبيا.

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