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«الداخلية» تكرم عناصر الدفاع المدني المشاركة في إطفاء «فندق العنوان»

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«الداخلية» تكرم عناصر الدفاع المدني المشاركة في إطفاء «فندق العنوان» «الداخلية» تكرم عناصر الدفاع المدني المشاركة في إطفاء «فندق العنوان»

كرمت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية عناصرها الذين ساهموا بإطفاء حريق "فندق العنوان" بحضور اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بالوزارة وجمع من ضباط وعناصر الدفاع المدني.

وأكد المرزوقي أن الانجاز الرائع الذي قام به المكرمون في إخماد حريق فندق العنوان لم يكن محض مصادفة بل نتيجة استراتيجية تبنتها القيادة في تأهيل عناصرها  للمهام الصعبة.

وقال إن العالم بأسره شهد على قدرات وكفاءة عناصر الدفاع المدني في التعامل مع الحريق مؤكدا مواصلة العمل لتعزيز مسيرة الدفاع المدني وتزويد عناصره بكل ما يحتاجون اليه لإنجاح مهامهم الإنسانية وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية.

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