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أحمد ناجي: كوبر سعيد بستوى الأهلي والزمالك

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أحمد ناجي: كوبر سعيد بستوى الأهلي والزمالك أحمد ناجي: كوبر سعيد بستوى الأهلي والزمالك

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أن هيكتور كوبر المدير الفني للأخير سعيدا بمستوى الأهلي والزمالك بعد مواجهات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي على ملعب ريكرياتيفو الأنجولي دون أهداف بينما فاز الزمالك على مضيفه يونيون دوالا الكاميروني بهدف دون مقابل.

ويستعد منتخب مصر الذي يمثل الفريقين قوامه الرئيسي إلى مواجهة نيجيريا ذهابا وإيابا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يومي 25 و29 مارس الجاري.

وقال ناجي لإذاعة 9090:"كوبر أبدى ارتياحه لمستوى اللاعبين بعد مباراتي الأهلي والزمالك".

وأضاف "مستوى اللاعبين الجيد سيظهر في مباراة نيجيريا".

وتابع "لا توجد نية لضم حارس مرمى جديد لمنتخب ، فالقوام موجود حاليا هو الذي سيستمر".

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