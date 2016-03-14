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#في_إفريقيا – أرقام في الجول.. لماذا كوفي هو نجم الزمالك الأول أمام دوالا

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#في_إفريقيا – أرقام في الجول.. لماذا كوفي هو نجم الزمالك الأول أمام دوالا #في_إفريقيا – أرقام في الجول.. لماذا كوفي هو نجم الزمالك الأول أمام دوالا

سجل هدف الانتصار، راوغ في منتصف ملعب منافسه رغم أنه قلب دفاع ولم يفقد الكرة مطلقا.

ببساطة، لقد فعل كل شيء.

إنه محمد كوفي نجم الزمالك الأول في مواجهة دوالا الكاميروني الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لاحظ تمريرات كوفي والتي توضح تحركاته الكثيرة داخل الملعب.

كان الدولي البوركيني جريئا للغاية أمام وصيف الدوري الكاميروني، فالمراوغة التي قام بها قبل الهدف لا يقوم بها سوى لاعب مهاري قرر المخاطرة بعد قطع الكرة من الخصم في وسط الملعب.

جميع لاعبي الزمالك فقدوا الكرة بنسب متفاوتة أثناء المبارة، عدا اثنين، كوفي والحارس أحمد الشناوي.

وبخلاف ذلك ساهم بقوة في إبعاد الخطورة عن مرمى الزمالك، فقطع الكرة 13 مرة، أكثر 10 مرات من زميله في الدفاع أحمد دويدار.

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