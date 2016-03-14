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حملة إزالة بحى شرق والعامرية بالإسكندرية

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حملة إزالة بحى شرق والعامرية بالإسكندرية حملة إزالة بحى شرق والعامرية بالإسكندرية
أجرى حى شرق بقيادة علاء يوسف رئيس الحي وبالتعاون مع إدارة اشغال الطريق والإعلانات، حملة إزالة للتعديات والأكشاك المخالفة على طريق الإسكندرية الزراعى وكوبرى ابيس وأول الطريق الدائري.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن حي العامرية أول بقيادة اللواء أحمد قريش رئيس الحي أجرى أيضا حملة إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قسم شرطة العامرية أول وكذا الإدارات المعنية بالحي لتنفيذ القرار رقم 3 لسنة 2016 علي مساحة 68 فدان بمنطقة الذراع البحرى.

وتم إزالة التعديات علي الأراضي والتحفظ عليها بمعرفة حماية أملاك الدولة وشركة الحراسة.

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مصر 365

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