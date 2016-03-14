محافظ الإسماعيلية: توفير أماكن إقامة لجميع المتضررين من العقار المنهار

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أنه تم توفير إقامة لجميع الأهالى الذين انهارت مبانيهم السكنية، وأنه تم تدبير أماكن للإقامة للأهالى أصحاب العقار المنهار والبنايات المحيطة به التى صدر لها قرارات إزالة.

وأمر المحافظ، بسرعة تشكيل لجنة من الاستشاريين والمهندسين المختصين لمعاينة العقارات المحيطة بموقع الحدث وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن مدى صلاحيتها للسكن من عدمه، وتم إخلاء عمارتين من العقارات الملاصقة للعقار المنهار من السكان، تحسبا لأى تأثيرات سلبية قد تقع على تلك العمارات، وخاصة الملاصقة للعقار المنهار من جهة اليمين والتى تعرضت لانهيار جزء كبير منها تأثرا بالحادث، حرصا على أرواح قاطنيها.

وكان محافظ الإسماعيلية انتقل اليوم إلى موقع انهيار أحد العقارات السكنية المكون من أربع طوابق والواقع بشارع رمسيس بمنطقة المحطة الجديدة بنطاق حى أول الإسماعيلية، والذى انهار فى حوالى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل صباح الاثنين، الموافق 14 من شهر مارس الجارى، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربع أفراد جميعهم من عائلة واحدة.

ورافق المحافظ كل من اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد واللواء حسن الزينى مدير إدارة الحماية المدنية وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع.

كما انتقلت إلى موقع الحادث 18 سيارة إسعاف و6 لوادر وونش عملاق وسيارة سلم كهربائى، بالإضافة إلى معدات وآليات الإنقاذ من إدارة الحماية المدنية وعربات لورى ومعدات حى أول ومجلس المدنية، وتم عمل كردون أمنى بمحيط العقار المنهار واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لرفع الأنقاض وانتشال الجثث، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من حسنى محمد الخولى 52عامًا ونجله أحمد 13عامًا والسيدة فايزة محمد حسن 67 سنة، وإصابة كل من منال صبحى السيد 42 عامًا ومحمد حسنى محمد 23 عامًا، وإسراء حسنى محمد، 20 عامًا، وكريم محمد الخولى، 30 عامًا بكدمات وسحجات مختلفة بالجسم

وما زالت تواصل قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، أعمال رفع أنقاض العقار المُتهدم بمنطقة المحطة الجديدة بعد نقل المصابين للمستشفيات.

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