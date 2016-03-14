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مطار الغردقة يستقبل 9 رحلات ألمانية على متنها 1530 سائحًا.. اليوم

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مطار الغردقة يستقبل 9 رحلات ألمانية على متنها 1530 سائحًا.. اليوم مطار الغردقة يستقبل 9 رحلات ألمانية على متنها 1530 سائحًا.. اليوم

مطار الغردقة – أرشيفية

يستقبل مطار الغردقة الدولى 24 رحلة دولية وداخلية من بينهم 9 رحلات ألمانية على متنها 1530 سائحا ً و3 رحلات انجليزية على متنها 645 سائحا ً ورحلتين من تركيا على متنها 230 سائحا ً ورحلتين من اوكرانيا على متنها 380 سائحا ً و رحلة واحدة من الصين و6 رحلات داخلية .. صرح بذلك مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني.

وأضاف المصدر ان مطار الغردقة استقبل امس 35 رحلة دولية وداخلية من بينهم 10 رحلات ألمانية على متنها 1704 سائحاً و3 رحلات من سويسرا على متنها 509 سائحاً و 3 رحلات من استراليا على متنها 462 سائحاً ورحلتين من تركيا على متنها 242 سائحاً ورحلة من كل من انجلترا و اوكرانيا و بلجيكا والتشيك وإستونيا وهولندا وكينيا و10 رحلات داخلية.

 

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