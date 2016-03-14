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روسيا: التدخل العسكرى فى ليبيا يحتاج لموافقة الأمم المتحدة

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روسيا: التدخل العسكرى فى ليبيا يحتاج لموافقة الأمم المتحدة روسيا: التدخل العسكرى فى ليبيا يحتاج لموافقة الأمم المتحدة
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجى لافروف قوله اليوم الاثنين أنه لا يمكن القيام بأى عملية عسكرية فى ليبيا إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره التونسى فى موسكو "نعلم بخطط التدخل العسكرى بما فى ذلك التدخل فى الوضع فى ليبيا. وجهة نظرنا المشتركة هى أن ذلك ممكن فقط بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."

وأضاف "أى تفويض محتمل لعملية ضد الإرهابيين فى ليبيا يجب أن يكون محددا بوضوح بما لا يسمح بتفسيرات منحرفة أو خاطئة."
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