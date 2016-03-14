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باحثون: تناول التوت الأزرق يوميا يحمى من الزهايمر والخرف

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باحثون: تناول التوت الأزرق يوميا يحمى من الزهايمر والخرف باحثون: تناول التوت الأزرق يوميا يحمى من الزهايمر والخرف
نتائج جديدة ومثيرة كشف النقاب عنها مؤخرا مؤتمر الجمعية الأمريكية للكيمياء، حيث أشار أن تناول فاكهة التوت الأزرق بشكل منتظم فى منتصف العمر يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر عقب الوصول لمرحلة الشيخوخة، وذلك حسبما أظهرت نتائج الدراسة التى أجريت على 47 رجلا وامرأة، يبلغ متوسط عمرهم 68 عاما.

وأشار الباحثون أنه فى غياب الأدوية الفعالة التى تحارب مرض الزهايمر والخرف، تبرز الحاجة للأطعمة الصحية والوصفات الطبيعية للوقاية من هذه الأمراض، وخاصة أن الإنسان يمكن أن يتناول هذه الأطعمة بشكل يومى وهو ما سيساهم فى تعزيز وقايته منها بشكل أكبر.

وفسر الباحثون ذلك، أن التوت الأزرق يحتوى على مادة طبيعية تساهم فى تقوية دفاعات المخ ضد مرض الزهايمر وتعزز وظائف الإدراك وتقوى الذاكرة والتركيز، مضيفين أنه يساهم أيضا فى التمتع بفوائد صحية عديدة، مثل الحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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