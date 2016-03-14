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أحدث الاكتشافات.. بذور العنب تقى من خطر الإصابة بسرطان الجلد

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أحدث الاكتشافات.. بذور العنب تقى من خطر الإصابة بسرطان الجلد أحدث الاكتشافات.. بذور العنب تقى من خطر الإصابة بسرطان الجلد
كشفت دراسة علمية حديثة أن بذور العنب تحتوى على مادة سحرية تسمى بروانثوسيانيدينس التى يمكن أن تمنع تطور السرطان بكل أنواعه.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى دورية بحوث الأغذية الأمريكية، أن بذور العنب تحتوى الخصائص التى يمكن أن تقلل من شدة الإصابة بسرطان الجلد.

وخلص الباحثون إلى أن مستخلصات بذور العنب يمكن أن تكون مفيدة فى تخفيف من الآثار الصحية الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة على جلد الإنسان.

الفوائد المحتملة الأخرى المرتبطة باستخراج بذور العنب:
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>1. علاج تسوس الأسنان
>2. الحماية ضد مسببات الأمراض
>3. تحسين الرؤية الليلية
>4. مرض الزهايمر
>5. علاج اعتلال الشبكية السكري وتحسين السيطرة على نسبة السكر فى الدم
>6. تخفيف أعراض القصور الوريدى المزمن
>7. خصائص مضادة للشيخوخة (حماية الكولاجين والإيلاستين)

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