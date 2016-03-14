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حبس عاطلين اختطفا طفلا وطلبا مليون جنيه فدية من أسرته لإعادته بعين شمس

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حبس عاطلين اختطفا طفلا وطلبا مليون جنيه فدية من أسرته لإعادته بعين شمس حبس عاطلين اختطفا طفلا وطلبا مليون جنيه فدية من أسرته لإعادته بعين شمس
أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار أمجد المنوفى اليوم الاثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاختطافهما طفلا، لطلب فدية مليون جنيه من أسرته.

البداية عندما تلقى المقدم محمد السيسى، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغاً من ربة منزل وشقيق زوجها يفيد باختطاف الطفل "باسم" البالغ من العمر عام ونصف بدائرة القسم، وفوجئ عم الطفل باتصال من مجهول يطلب منه مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث ضم اللواء عبد العزيز خضر مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد أحمد الألفى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، والعقيد محمد فتحى مفتش مباحث فرقة الشرق، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة.

ودلت تحريات العقيد محمد فتحى، على أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما يقطن بجوار منزل المجنى عليه وقام باستدراجه وخطفه بمساعدة صديقه بالخصوص، وعندما شعرا بتضييق الخناق عليهما قاما بترك الطفل بمحطة مترو المرج.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقباء أحمد كامل وكريم عزمى وعمرو شريف ضباط مباحث عين شمس، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما بأن عم الطفل يعمل مقاول فاختمرت فى ذهنهما فكرة اختطافه لطلب فدية.


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