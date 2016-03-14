القبض على صاحب شركة لحيازته أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالهرم

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب شركة لاتهامه بحيازة أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة صاحب شركة كمية من الأدوات الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات بالهرم.

بالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة الشركة والقبض على مالكها، وضبط 408 كرتونة تحتوى على أدوات كهربائية، غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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