ضبط طالب انتحل صفة طيار فى رأس البر بدمياط

تمكن رجال مباحث قسم رأس البر بدمياط برئاسة الرائد أحمد ربيع والنقيب محمد رمضان، معاون مباحث رأس البر، اليوم من ضبط طالب مقيم بدمياط الجديدة يدعى "ح م ع" 23 عاما انتحل صفة طيار، وقام بتزوير كارنيهات وجوازات سفر متعددة.

وكانت معلومات قد توافرت أمام رجال المباحث عن قيام المتهم بعمل أكلاشية خاتم على ورقة واستخدم الختم فى إصدار كارنيهات وجوزات سفر مزورة وانتحل صفة طيار.

وبمتابعته تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الكارنيهات المزورة، واعترف أمام رجال المباحث بارتكابه الوقائع المذكورة، تم تحرير محضر تحت رقم 769 قسم شرطة رأس البر تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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