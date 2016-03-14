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بدء محاكمة47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع

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بدء محاكمة47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع بدء محاكمة47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع
بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين بعد إيداعهم قفص الاتهام، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع، وعلى رأسهم المحامى "علاء علم الدين"، الذى سيكمل مرافعته بجلسة اليوم الاثنين، وطلب أحد المحامين دخول الأهالى قاعة المحكمة.

وقال ممثل النيابة أن الشاهد بجلسة اليوم الاثنين لم يحضر، رغم إعلانه لحضور المحكمة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

تأجيل محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ14 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع
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