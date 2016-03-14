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حماية النيل بسوهاج تتقدم بطلب لـ«النيابة» لتصحيح اتهام طفل بتلويث النيل

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والد الطفل والطفل

والد الطفل والطفل

تقدمت إدارة حماية النيل بسوهاج، اليوم الإثنين، بطلبٍ للمستشار محمد رمضان، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، لتصحيح اسم طفل عمره 9 أشهر من قرية السمطا مركز البلينا.

وكان قد تحرر ضد الطفل السالف الذكر، محضر تلويث مياه نهر النيل في يوليو 2014م، “أي قبل ولادته بتسعة أشهر”، حسبما أفاد مراسل أونا.

وتناول الطلب المقدم، أن موظف حماية النيل المسئول عن منطقة السمطا بمركز البلينا – جنوب محافظة سوهاج، التي يسكن بها والد الطفل، كان قد حرر محضرًا بمركز شرطة البلينا.

اتهم فيه شخصًا يُدعى محمد عبد الرحمن، بتلويث مياه النهر، والمقصود ليس الطفل الرضيع، لأنه وقت تحرير المحضر لم يكن قد ولد الطفل.

ورجح والد الطفل، أن المقصود من المحضر هو شقيق أب الطفل الأكبر، ويًدعى كريم، ويبلغ من العمر (20) سنة، وشهرته “محمد “.

وأضاف أن المحضر تم تحريره لوالد الطفل، ونجله كريم، و14 شخصًا آخرين بالمنطقة بتاريخ 13 يوليو 2014م.

وتم بعدها إحالة المحاضر المحررة للمخالفين للنيابة العامة.

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