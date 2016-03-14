«شيرين فهمي» يطرد متهم تحرك بقفص الاتهام في «اقتحام قسم التبين»

مراسل – ONA:

طرد رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، المتهم “محمد عبدالوهاب” في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”.

فور بدء الجلسة، لاحظ “فهمي” تحرك أحد المتهمين بقفص الاتهام، وهو ما اعتبره رئيس المحكمة “إخلالاً بسير ونظام الجلسة”، فأمر قوات الأمن بإخراجه من قاعة المحكمة.

تعقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بحضور شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية.

كانت نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.