«البشير»:علاقات السودان بمصر ممتازة.. وأمن السعودية خط أحمر

وصف الرئيس السوداني عمر البشير علاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسى بالممتازة، وقال الرئيس السوداني – في حوار أجرته معه صحيفة (عكاظ) السعودية – حول علاقته بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والعلاقة المصرية ـ السودانية “علاقتي بالرئيس السيسي ممتازة، وعلاقات السودان بمصر ممتازة أيضا وهى علاقة أشقاء”.

ووصف علاقته بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأنها ودية وأخوية، مؤكدا أن السودان يقدم أمن المملكة على أمنه، وقال “أمن السعودية خط أحمر”.

واكد البشيران تمرين رعد الشمال ـ الذي حضر مناوراته الختامية وعرضه العسكري في حفر الباطن ـ هو عمل جبار، مشيرا إلى أن تجمع جيوش الدول الـ20 المشاركة في التمرين يمثل المرة الأولى التي تم فيها تجاوز المكون العربي إلى الإسلامي؛ وهو عمل احترافي كبير.

وكشف البشير عن أن بلاده أعادت مجموعات متطرفة سعودية إلى سلطات الرياض.

وعن علاقته بالولايات المتحدة…قال البشير انها لم تتحسن، وإنه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهمة الإبادة الجماعية.

و فى شأن اخر أقر بعلاقته الوثيقة في فترة سابقة بالرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وقال إن صالح لم يستطع تحمل الإبعاد عن السلطة، ووصف تحالف المخلوع مع الحوثيين بأنه خطأ كبير وقع فيه الرئيس اليمني السابق.

و عن ايران أوضح البشير أن طهران لديها مشروع توسعي كبير، وقال: “لم نكن نعرف ذلك، وإن السعودية لم تكن راضية عن الوجود الإيراني في السودان، واكتشفنا صحة هذا الكلام عن سلوكيات إيران ونياتها فطردناهم من بلادنا”.

وفي الشأن السوري، رأى البشير أن بشار الأسد لن يرحل بغير القوة.. مرجحا أن بشار سيظل يقاتل إلى أن يقتل.

وردا على سؤال أليست “القاعدة” نبتة إخوانية ؟ قال البشير “نعم في بعض المناطق، ونحن ضد أن يكون هناك تنظيم دولي للإخوان أو غيرهم، وداخل الدول كل دولة تدير سياساتها داخل أراضيها ولها سيادتها”.

أ ش أ