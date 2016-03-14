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رئيس مقدونيا يزور الأهرامات ويعلن إعجابه بجمال الحضارة المصرية القديمة

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رئيس مقدونيا يزور الأهرامات ويعلن إعجابه بجمال الحضارة المصرية القديمة رئيس مقدونيا يزور الأهرامات ويعلن إعجابه بجمال الحضارة المصرية القديمة
حرص رئيس دولة مقدونيا جورجى إيفانوف، الذى يزور لأول مرة، على زيارة منطقة الأهرامات الأثرية، مبديا إعجابه بعظمة بناء الأهرامات وبجمال الحضارة المصرية القديمة .

وأشار المركز الإعلامى لمنطقة آثار الهرم فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إلى أن الرئيس المقدونى وقرينته والوفد المرافق لهما زاروا الهرم الأكبر "خوفو"، ومنطقة البانوراما الأثرية، وأبو الهول، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أهم المعالم الآثرية بمنطقة الأهرامات قدمه لهم الأثرى ممدوح طه .

وكان جورجى إيفانوف رئيس مقدونيا قد وصل القاهرة أمس فى زيارة رسمية لمصر، حيث التقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث العديد من الملفات والقضايا المشتركة، ومناقشة التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترات المقبلة فى مختلف المجالات .


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