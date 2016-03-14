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"صحة القليوبية": 3 مصابين فى حريق مخزن الدراجات بشبرا الخيمة.. ولا وفيات

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"صحة القليوبية": 3 مصابين فى حريق مخزن الدراجات بشبرا الخيمة.. ولا وفيات "صحة القليوبية": 3 مصابين فى حريق مخزن الدراجات بشبرا الخيمة.. ولا وفيات
أكد الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إصابة 3 أشخاص باختناقات، جراء اندلاع نيران داخل مخزن دراجات وعجل الأطفال وكاوتش الدراجات بعزبة سليم بشبرا الخيمة بترعة الإسماعيلية.

وأشار حفناوى، إلى أنه تم إسعاف مصاب فى موقع الحريق، ونقل باقي المصابين إلى مستشفى ناصر العام، لافتا إلى عدم وجود وفيات فى الحريق الذى وقع مساء أمس الأحد ويستمر اشتعاله حتى الآن.

وقال " حفناوى " في تصريح خاص لـ " اليوم السابع ": لم نتلق أى بلاغات من المستشفيات، أو الأجهزة الأمنية بوجود وفيات فى حادث الحريق الذى شب فى مخزن شبرا الخيمة، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد 3 من سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، للتعامل مع أى أحداث طارئة.


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