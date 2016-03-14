مجلة الكنيسة تخصص عددها الجديد للصوم الكبير ورسامة مطران القدس

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد الجديد من المجلة الكنسية الكرازة، حيث يتصدر غلاف العدد الجديد من المجلة صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني والانبا انطونيوس لمطران الجديد للكرسي الأورشليمي والشرق الادنى والاباء المطارنة الستة الذين تمت ترقيتهم إلي هذه الرتبة، الذين تمت رسامتهم فى 28 فبراير الماضى.

كما احتوى العدد علي تغطية شاملة وبالصور لذلك اليوم التاريخي الذي أقيم بالكاتدرائية المرقسية بالأزبكية.

وتضمنت افتتاحية العديد من المقالات منهم مقالة للبابا تواضروس الثانى والتى تاتى تحت عنوان " ربيع الحياة الروحية " والذى أوضح فيه أن الصوم الكبير له العديد من الاسماء والمعانى .

كما أوضح البابا أن السيد المسيح صام أربعين يوماً وأربعين ليلة وأضافت الكنيسة له أسبوعين في بدايته أسبوع الاستعداد وفي نهايته أسبوع الآلام ليكمل 55 يوماً .

وتحدث الأنبا باخوميوس عن " الكنيسة وروحانية الليتورجية " مؤكداً على أن الكنيسة الارثوذكسية هي كنيسة تقليدية تؤمن باقتفاء خطي الآباء الأولين وتحتفظ بصورة العبادة التي للكنيسة الأولي

>من جهة أخري أستكمل الانبا بيشوي حديثة عن ألقاب السيد المسيح تحت عنوان " أبا أبدياً " كما جاء في (إش9 :6)

>و تناول الانبا بنيامين مطران المنوفية بالشرح تعريف مصطلحي "التجليس والتقليد " ياتى ذللك بمناسبة رسامة الانبا انطونيوس مطران القدس .

وبمناسبة الصوم الكبير فكتب الانبا متاؤس مقاله بعنوان " الصوم الأربعيني المقدس " حيث ذكر أن وصية الصوم قديمة جداً منذ خلقه ادم وهي الوصية الوحيدة التي أعطاها له الله عندما أمره أن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر،

>وأضاف قائلاً أن الكنيسة قسمت الصوم الكبير إلي سبعة أسابيع يبدأ كل منها بيوم الاثنين وينتهي بيوم الاحد الذي تدور قراءاته حول موضوع قبول الله للتائبين ويمكن تسمية كل أحد من آحاد الصوم محطة يستريح فيها المسافر استعدادا لاستكمال الرحلة.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يشرف علي إصدارها نيافة الانبا مكاريوس الاسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص

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