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إحالة شاذ جنسيا ارتدى النقاب للتحرش بمصلين داخل مسجد الحسين للمحاكمة

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إحالة شاذ جنسيا ارتدى النقاب للتحرش بمصلين داخل مسجد الحسين للمحاكمة إحالة شاذ جنسيا ارتدى النقاب للتحرش بمصلين داخل مسجد الحسين للمحاكمة
أحال أحمد حسن، مدير نيابة الجمالية، بإشراف المستشار حازم عبد الشكور رئيس النيابة، ترزى رجالى متهم بالتحريض على الفسق والفجور وتدنيس إحدى دور العبادة وممارسة الشذوذ إلى محكمة الجنح.

وأدلى المتهم بالتحرش بالمصلين فى مسجد الحسين باعترافات تفصيلية أمام أحمد حسن مدير نيابة الجمالية، مؤكدا أنه شاذ جنسيا منذ طفولته، و أن آخر مرة مارس فيها هذه العادة الشاذة منذ 15 يوما بمنطقة الدقى بالجيزة.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة أنه كان يتردد على مسجد الحسين منذ 20 يوما فى محاولة منه لاستقطاب أحد الأشخاص من خلال اندساسه وسط المصلين عقب خروجهم من المسجد، وعندما شك فيه القائمين على المسجد قرر التخفى.

وتابع المتهم فى اعترافاته قائلا إنه لجأ إلى حيلة من خلال ارتدائه النقاب حتى يستطيع الجلوس فى مصلى السيدات، لحين خروج الرجال عقب أداء الصلاة، مستغلا الزحام على الأبواب لتسهيل مهمة استقطاب أحد الرجال، ويوم الواقعة وأثناء خروج المصلين من الرجال وسط الزحام حاول التحرش بهم، فتم الإمساك به، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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