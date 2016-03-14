القبض على 45 متسللا سوريا جنوب البحر الأحمر وتسليمهم لأقسام الشرطة

قال مصدر أمنى إن قوات حرس الحدود جنوب البحر الأحمر أحبطت عملية تسلل العشرات من السوريين خلال دخولهم البلاد من الجانب السودانى بطريقة غير شرعية، وتم ضبطهم وتسليمهم لقوات الشرطة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه يبلغ عدد المتسللين الذين تم ضبطهم أثناء دخولهم الحدود المصرية 45 متسللا سورى الجنسية، مضيفا أنه تم إلقاء القبض عليهم على فى دفعات متتالية.

وأوضح المصدر أنه تم إيداع 18 منهم بقسم شرطة مرسى علم، و27 بقسم شرطة الشلاتين، وأنه يتم معاملتهم معاملة طيبة، ويقدم لهم الطعام داخل قسم الشرطة وجميع احتياجاتهم.

وأشار المصدر إلى أن عصابات التهريب تركت المتسللين على الحدود، وتمكنت قوات الجيش من ضبطهم داخل إحدى الأودية الجبلية قبل تعرضهم للتوهان داخل الأودية.

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