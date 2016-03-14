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مدافع ليستر سيتي: الدوري الإنجليزي أقوى من الألماني ' الممل بسبب بايرن '

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مدافع ليستر سيتي: الدوري الإنجليزي أقوى من الألماني ' الممل بسبب بايرن ' مدافع ليستر سيتي: الدوري الإنجليزي أقوى من الألماني ' الممل بسبب بايرن '

أوضح كريستيان فوكس مدافع ليستر سيتي أن الدوري الألماني ممل مقارنة بنظيره الإنجليزي من حيث المنافسة على اللقب ونسبة الفوز بالمباريات.

وكان فوكس قد قضى 7 أعوام في ألمانيا لاعبا لبوخوم وماينز وشالكة قبل أن ينضم إلى الثعالب قبل بداية موسم 2015-2016.

وصرح فوكس لصحيفة "بيلد آم سونتاج" قائلا:"أعتقد أن الدوري الألماني ممل، فبنسبة 95% بايرن يفوز بالمباريات، في إنجلترا التنافس أعلى، أي فريق يمكنه أن يفوز على الآخر".

كما تابع "المباراة من الممكن أن تتغير كثيرا في إنجلترا، هذا أمر رائع، أنا استمتع بالتدخلات في كل أسبوع".

ويحتل ليستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويواجه نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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