10 إجراءات تتخذها فرقة "الاقتحام والمداهمة" للقبض على المجرمين

فور تلقي دوريات الدعم الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بلاغاً من غرفة العمليات الرئيسية لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، يفيد بارتكاب جريمة ما، حتى يهرع فريق من دوريات الدعم الأمني الموجودة على مدار الساعة لمساندة دوريات الشرطة لإلقاء القبض على المتهمين المسلحين اللذين يشكلان خطراً حقيقياً.

تتكون فرقة الاقتحام والمداهمة في شرطة أبوظبي التي تشارك في #الفريق_ألفا من ست عناصر شرطية من الجنسين، قابلة للزيادة بحسب نوع البلاغ المقدم إلى الشرطة. وعلى الفور تبدأ الإجراءات اللوجستية للسيطرة على الوضع، حيث يكون الفريق بكامل تجهيزاته للسيطرة والقيام بعمليات المداهمات في الموقع والتعامل مع جميع الحالات.

وتشمل الإجراءات اللوجستية:

>1- وصول فريق الدعم الأمني المشكل من ثلاث دوريات مجهزة بالمعدات وكافة الوسائل التي تمكّن من تنفيذ الإجراءات على أكمل وجه.

>2- انتشار الفريق والعناصر الأمنية بكامل عتادهم العسكري المزود بكاميرات وأدوات وأجهزة توقف تمادي المجرمين وتمنع تهديدهم للآخرين، وتساعد في السيطرة عليهم.



>3- بمجرد بدء المهمة، وانتشار العناصر الأمنية في المكان لا بد من السيطرة على المواجهات مهما كلف الأمر.

>4- فور تلقي أفراد الفريق إشارة من القائد في التكتيك والالتفاف والمباغتة والهجوم، يصبح الجميع في حالة استثنائية من اليقظة التامة والتصرف البديهي لأي مستجد وطارئ.

>5- بعد الأخذ بكل المعطيات تبدأ المهمة الحقيقية في القبض على المطلوبين، ومداهمة الموقع من خلال التخطيط لكمين تكتيكي مدروس.



>6- في مثل هذه المواقف الحساسة يعمل الفريق ككل بدقة متناهية للتحكم بالمخاطر وتلافي الإصابات؛ فلا ننسى أنهم يلاحقون أشخاصاً عدوانيين لا يترددون في استخدام الأسلحة لمهاجمة رجال الأمن، ومباغتتهم بهجمات مؤذية بغية الهروب والفرار من أيديهم.

>7- المكان مطوق بالكامل والعصابة محاصرة، دقائق ويتم القبض عليهم وتقييدهم. أحداث متسارعة ولحظات عصيبة يمسك بزمامها فريق الدعم الأمني بكل حنكة وذكاء.



>8- تبقى سرعة الإنجاز ولحظة القبض على المجرمين من أكثر التحديات التي يعيشها عناصر الفريق، الذي تعوّد على إنجاز أصعب المهام بوقت قياسي قصير. وأكثر ما يميزه رشاقة الخطوات أثناء التحرك ورصد زوايا المكان والعمل باستراتيجية جماعية تضعف المطلوبين وترهق مساعيهم.

>9- يلي لحظة القبض والتقييد مرحلة تطهير المكان وتفتيشه من أية مخاطر أخرى، فقد يختبئ المجرمون أو قد يحتوي المكان على أسلحة، لهذا لا يسلم المكان للجهة الأمنية الأخرى إلا بعد أن يتأكد فريق الإسناد الأمني من خلوه من أية أضرار أو أخطار مادية.



>10- بعد كل تجربة يدرس الفريق مع القائد الملاحظات والتصرفات الجماعية والأداء السابق لتطوير القدرات وتلافي الثغرات على قدر المستطاع في المهمات القادمة.

للاطلاع على المزيد من أسرار فرقة الاقتحام والمداهمة بشرطة أبوظبي، تفاعلوا مع الحلقة الحادية عشرة من #الفريق_ألفا "صقور الأرض" واكتشفوا المزيد.