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صور.. إزالة 10ألاف طن مخلفات وتعديات على كورنيش النيل في المنيا‎

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أرشيفية

أرشيفية

قال العميد طارق عبد اللطيف، المُشرف العام على تجميل كورنيش النيل بالمنيا، اليوم الإثنين، إن”خطة تطوير الكورنيش تضمنت رفع ما يزيد عن 10 ألاف طن مخلفات بناء”، حسبما أفاد مراسل أونا.

كما تضمنت خطة التطوير ” رفع وإزالة التعديات، والإشغالات الواقعة على المنطقة بدايةً من شمال فندق حورس، وحتى دماريس، فضلًا عن تحرير محاضر فورية للمخالفين”.

وأضاف “عبد اللطيف”، أن ” ذلك يأتي ضمن استكمال أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل، التي تقوم بها المحافظة شمالًا حتى طريق دماريس”.

كما أضاف المُشرف العام على تجميل كورنيش النيل بمدينة المنيا، أن تم إعادة ترميمات الأجزاء التالفة، وتجميل وتحسين ممرات المشاة بطول الكورنيش”.

وتابع أن تم إعداد مدرجات لجلوس المواطنين، مع مراعاة تأهيل كافة الأرصفة، والأسوار، والحفاظ على المساحات الخضراء بزراعة ما يزيد عن 100 شجرة، وذلك لعودة المظهر الجمالي للكورنيش.

إزالة التعديات

إزالة التعديات

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