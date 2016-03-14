الأربعاء.. قصر ثقافة الأقصر يقيم مهرجان المبدع الصغير

يقيم فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد، برئاسة الباحث سعد فاروق مهرجان المبدع الصغير، بعد غد الأربعاء 16 مارس الجاري على مسرح قصر ثقافة الأقصر في تمام العاشرة صباحًا.

وصرح فضل الله هاشم، مدير فرع ثقافة الأقصر، أن مهرجان المبدع الصغير يتضمن خمسة مسابقات، أولها الغناء وتقوم فكرتها على تكوين فريق غنائي من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمسابقة الثانية في الإلقاء الشعري، وتهدف إلى تعزيز وصقل المواهب الشعرية لدى المشاركين والمسابقة الثالثة، في الأداء الحركي.

وتقوم فكرتها على تكوين فرق فنون شعبية من تلاميذ المدارس لأداء بعض الرقصات الاستعراضية خاصة تلك المستوحاة من التراث الشعبي والمسابقة الرابعة للرسام الصغير، وفيها يتم اختيار موضوعات يعبر عنها الأطفال عن طريق ورش الفنون التشكيلية تحت إشراف فناني ثقافة الأقصر أما المسابقة الخامسة فهي القارئ الصغير وتعتمد فكرتها على تلخيص كتاب قراءة التلاميذ دون الإخلال بمضمونة أو إطناب لا طائل منه.

وأضاف «هاشم» المسابقة تضم شريحتين عمريتين الأولى من سن 8 سنوات وحتى 12 سنة والثانية من سن 13 سنة وحتى 18 سنة، على أن تصرف الهيئة مكافئات وحوافز تشجيعية لأول خمسة فائزين في كل مسابقة.