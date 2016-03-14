محافظ المنيا يفتتح 120 مشروعا بـ603 ملايين جنيه فى احتفالات العيد القومى

تحتفل محافظة المنيا الخميس المقبل بعيدها القومى الذى يوافق 18 مارس.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن اللواء طارق نصر محافظ المنيا من المقرر أن يضع أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهيد، بحضور عدداً من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، يلي ذلك استعراض طابور عرض من أمام مبنى ديوان عام المحافظة والذي يشارك فيه مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة ومديرية أمن المنيا (موسيقى عسكرية).

ويشمل برنامج احتفال المحافظة، افتتاح عدد من المشروعات من إجمالي 120 مشروعا على مستوى المحافظة بجميع القطاعات في الوحدات المحلية التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة، بتكلفة إجمالية قدرها 603 مليون و721 ألف و759 جنيها.ً

ومن بين الافتتاحات مركز ومدينة المنيا افتتاح مكتبة مصر العامة على كورنيش النيل بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنيه، وكوبري الحوصلية على ترعة الإبراهيمية، والذي يربط قرى غرب الإبراهيمية بشرقها بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليون جنيه، وافتتاح مركز الكبد بالمستشفى المتوطنة بمدينة المنيا بتكلفة قدرها 450 ألف جنيه.

وفي مدينة ملوي سيتم افتتاح مبنى الوحدة المحلية بمركز ومدينة ملوي على مساحة 2400 متر بتكلفة إجمالية قدرها 24 مليون جنيه، ومركز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الفكرية بتكلفة إجمالية قدرها 365 ألف جنيه بمركز ومدينة أبو قرقاص.

وفى مركز ومدينة سمالوط سيتم افتتاح طريق قلوصنا – اسطال بطول 8 كيلو متر وعرض 6 أمتار ومركز شباب اسطال بتكلفة 500 ألف جنيه، ومحطة صرف صحي قرية شوشة بتكلفة 41 مليون جنيه، وفى مركز ومدينة مطاى سيتم افتتاح محطة صرف صحي كوم مطاى بتكلفة 16.5 مليون جنيه، والمسجد الكبير بكوم مطاى على مساحة 250 متر وبتكلفة 500 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

أما مركز ومدينة بني مزار فتشمل الافتتاحات مستشفى طوارئ الشيخ فضل ومدرسة على فهمي الابتدائية بلقيس على مساحة 2173 متر وبتكلفة إجمالية 4.2 مليون جنيه، وبمركز ومدينة بني مزار كما تشمل الافتتاحات في مركز ومدينة مغاغة افتتاح أعمال التطوير بمستشفى مغاغة، والتي شملت "قسم الكلى الصناعي- قسم العناية المركزة زيادة الأسرة من 12-16 سرير – قسم الحضانات من 28 ـ 40 حضانة" بتكلفة قدرها مليون جنيه، ومدرسة على فهمي للتعليم الأساسي على مساحة 2169 متر وبتكلفة قدرها 2.8 مليون جنيه.

أما في مركز ومدينة العدوة سيتم افتتاح وحدة مرور العدوة بمساحة 160 متر بتكلفة قدرها 500 ألف جنيه ومدرسة المسيد الثانوية بمساحة 6000 متر وبمساحة قدرها 5.6 مليون جنيه، وفى مركز ومدينة دير مواس سيتم افتتاح مدرسة دلجا الابتدائية (منحة إمارتية) على مساحة 1396 متر وبتكلفة قدرها 2.9 مليون جنيه.

وفيما يخص جهاز مدينة المنيا الجديدة سيتم افتتاح مدرسة تعليم أساسي بمنطقة الامتداد بالحي السادس بمساحة 18245 متر وبتكلفة قدرها 13 مليون و638 ألف جنيه، وملعب مفتوح بمنطقة الامتداد 840 فدان على مساحة 2750 متر وبتكلفة قدرها مليون و728 ألف جنيه، بالإضافة إلى افتتاح مصنع دلتا تكستايل شمال الصعيد للملابس الجاهزة بتكلفة 20 مليون جنيه ومصنع بافلي وود بجهاز المنطقة الصناعية.